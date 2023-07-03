«حكماء الاقتصاد» في ألمانيا: الحاجة ماسة إلى ثقافة ترحيب بالمهاجرين

اقترحت خبيرة اقتصادية جذب مزيد من المهاجرين إلى ألمانيا كإجراء لمواجهة نقص العمالة الماهرة.

وقالت مونيكا شنيتسر العضوة في لجنة "حكماء الاقتصاد" المعنية بإرشاد الحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، في تصريحات صحافية أمس: "تحتاج ألمانيا إلى 1.5 مليون مهاجر سنويا، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة نحو 400 ألف مواطن خارج البلاد سنويا... نحن بحاجة ماسة إلى ثقافة ترحيب بالمهاجرين. إذا أسست شركة إنتل مصنعا في ماجدبورج وأرادت توظيف متخصصين أجانب هناك، فلا بد أن يشعروا بالترحيب هناك".

وذكرت شنيتسر أن قانون العمال المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرة في المقابل إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، مثل تطوير هيئات شؤون الأجانب على النحو المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب في إعراضهم عن القدوم إلى ألمانيا.

وقالت: "لا ينبغي أن نطلب من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، بل يجب ضمان أن موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون الإنجليزية"، بحسب "الألمانية".

وأقر البرلمان الألماني قبل نحو أسبوع ونصف مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.

ومن بين أشياء أخرى، يتضمن القانون نظاما جديدا يسمى بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، التي تتعلق بمعايير ذات صلة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا. وفي المستقبل سيسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات القدوم للعمل في ألمانيا دون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.

إلى ذلك، واصل الطلب على الآلات في ألمانيا تراجعه في أيار (مايو) الماضي.

وأعلن الاتحاد الألماني لتصنيع الآلات أمس في فرانكفورت أن الطلبات انخفضت بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 10 في المائة مقارنة بنيسان (أبريل) الماضي.

وقال رالف فيشرز كبير الاقتصاديين في الاتحاد: "لقد تأكدت تصوراتنا عن حدوث تراجع متواصل للطلب الاستثماري العالمي... لا يزال تراكم الطلبات للأشهر القادمة كبيرا بما يكفي، لكن عدد الشركات التي تشعر بتغيير واضح هنا آخذ في الازدياد".

وفي استطلاع حديث أجراه الاتحاد، ذكرت 57 في المائة من الشركات أن تراكم الطلبات قد انخفض بشكل طفيف أو حتى بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي أيار (مايو)، انخفض الطلب على الآلات والمعدات الألمانية من الخارج خصوصا، كما انخفضت الطلبات على أساس سنوي بنسبة 18 في المائة، مع انخفاض واضح في الأعمال التجارية مع منطقة اليورو (تراجع قدره 36 في المائة).

في المقابل زاد حجم الطلب المحلي بنسبة 9 في المائة. وقال فيشرز: "لولا أعمال المصانع واسعة النطاق، لكان هناك أيضا انخفاض كبير في الطلب المحلي".

وخلال الفترة من آذار (مارس) إلى أيار (مايو) 2023، انخفض الطلب بنسبة 12 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

من جهة أخرى، كشفت دراسة حديثة أن حزم الإغاثة الثلاث التي أطلقتها الحكومة الألمانية للتخفيف من أعباء ارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين قد وفرت لبعض الأسر دعما ماليا أكبر مما كان ضروريا.

ووفقا للدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) في كولونيا، خففت الدولة على سبيل المثال أعباء عن العائلات التي لديها طفلان، التي يبلغ دخلها السنوي المحدود 40 ألف يورو، تفوق أعباء تكاليف الطاقة التي كان من المفترض أن تتحملها.

إذا تلقى أحد الوالدين من صاحب العمل علاوة تعويض التضخم الكاملة البالغة 3000 يورو، إلى جانب إعانة التضخم الحكومية البالغة 1500 يورو الأخرى، وكانت الأسرة قد تقدمت بطلب الحصول على جميع إعانات الإغاثة الممكنة وحصلت عليها لعامي 2022 و 2023، فسيحصلون على إعانات إغاثة تصل شهريا إلى 7655 يورو في كلا العامين، لتزيد بذلك عما كانت ستحتاجها للتعويض عن الأعباء الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

ويمكن لأصحاب العمل دفع علاوة تعويض التضخم المعفاة من الضرائب التي تصل إلى 3000 يورو لموظفيهم حتى نهاية 2024. في المقابل، لم تعوض الدولة أسرا أخرى عن أعباء التضخم، مثل الأسر ذات الدخل الجيد التي لديها طفلان. ذلك إلى جانب الأسر التي يبلغ إجمالي دخلها السنوي 12 ألف يورو، حيث أشارت الدراسة إلى أنها حصلت على 1501 يورو أقل مما تحتاجه خلال هذين العامين لتعويض أعباء التضخم.

ووفقا لحسابات المعهد، تكلف التدابير الدولة نحو 240 مليار يورو في الأعوام من 2022 إلى 2024، لكن قد يزيد المبلغ أو ينقص لأنه يتوقف على سبيل المثال على التطور الفعلي لأسعار الطاقة أو على عدد أرباب العمل الذين يدفعون علاوة اليورو.

وأقرت الحكومة حزم الإغاثة الثلاث في 2022، التي تضمنت علاوات تضخم من أرباب العمل، وخفض الضرائب على الديزل والبنزين، وتذكرة الـ9 يورو للنقل المحلي على مستوى ألمانيا، وكبح أسعار الغاز والكهرباء.

إلى ذلك، أعرب اتحاد المدن والبلديات الألمانية أمس عن شكه في فكرة تخصيص أربعة أيام عمل أسبوعيا لمسؤولي الخدمة العامة.

وقال جيرد لاندسبرج الرئيس التنفيذي لاتحاد المدن والبلديات الألمانية: إن خفض عدد أيام العمل لن يكون ممكنا ولا يتماشى مع توقعات المواطنين.

وتابع لاندسبرج: "يجب أن يكون الموظفون حاضرين أينما يتم تقديم الخدمات للمواطنين".

وأضاف أن الخدمات العامة الألمانية تتنافس لجذب العمال، حيث يوجد نقص في العمالة الماهرة. وقال لاندسبرج: "السلطات المحلية مطالبة أيضا بتقديم نفسها كأرباب عمل جاذبين. والسماح بأربعة أيام عمل في الأسبوع في مناطق معينة يمكن أن يكون جزءا من هذا".

لكنه أشار إلى أن المواطنين يتوقعون أن تكون الخدمات متاحة في جميع أيام العمل. وقال إن "تحسين الخدمة العامة وتعظيم مستوى الرضا والإدارة الفعالة مع الأسف لا تنجح دائما مع عدد أيام عمل أقل".

وتابع لاندسبرج: "ولا يمكن تنظيم أو تمويل كل ما هو مرغوب فيه".

وأدخلت بعض الشركات الألمانية نظام العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع دون خفض الأجور. وتجري بلدية منجن في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية تجربة العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، مع الحفاظ على ساعات العمل كل أسبوع على المستوى نفسه.