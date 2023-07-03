يونيو .. أسوأ شهر للمصانع الإيطالية منذ "كورونا"

شهدت المصانع الإيطالية أسوأ شهرا منذ ذروة الإغلاقات جراء جائحة كورونا في أوائل عام 2020، مما يزيد المخاوف من أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه تباطؤا حادا.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات، الذي جمعته شركة إس أند بي جلوبال، إلى 34.8 في المائة خلال يونيو ، وهذه النسبة أقل من أدنى تقدير في استطلاع أجرته "بلومبيرج" لخبراء الاقتصاد.

وكان الأداء الاقتصادي الإيطالي أفضل من المتوقع مطلع العام، حيث نما بواقع 0.6 في المائة في الربع الأول. ولكن معدلات الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي وتباطؤ الطلب العالمي أدى إلى انخفاض نشاط المصانع في الشهور الأخيرة، حتى في ظل استمرار الخدمات وثقة المستهلك قوية.