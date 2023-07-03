"ناسداك" يواصل مكاسبه ويرتفع بدفعة من صعود أسهم "تسلا"

ارتفع المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا عند الافتتاح اليوم مواصلا مكاسبه التي حققها في النصف الأول من العام، وذلك بدفعة من قفزة في سهم تسلا التي أعلنت عن تسليم عدد قياسي من السيارات في الربع الثاني.

لكن المؤشر داو جونز الصناعي تراجع 73.82 نقطة (0.11 في المائة) إلى 34369.78 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 (0.10 نقطة) إلى 4450.48 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 10.78 نقطة (0.08 في المائة) إلى 13798.70 نقطة.