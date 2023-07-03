يونيو 2023 .. الأشد حرارة في بريطانيا منذ 140 عاما

قال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني اليوم إن المملكة المتحدة شهدت هذا العام شهر يونيو الأشد حرارة على الإطلاق، سواء من حيث متوسط درجة الحرارة ومتوسط درجة الحرارة القصوى والدنيا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في بيان "متوسط درجة الحرارة البالغ 15.8 درجة مئوية في شهر يونيو 2023 في المملكة المتحدة هو الأعلى منذ 1884".



أوروبا تشهد أسرع وتيرة لارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض