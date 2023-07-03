مقاومة اقتصادية .. فلسطينية تحترف تصليح الهواتف المحمولة في غزة

فتحت ولاء حماد، لنفسها مجالا للعمل عبر إطلاق مشروع لإصلاح الهواتف المحمولة من المنزل، حيث تقدم الخدمات لنساء أخريات في قطاع غزة الفلسطيني المحافظ يخشين السماح لفنيين من الرجال بالاطلاع على صورهن وحساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت ولاء مشروعها بمساعدة جمعية أمجاد للإبداع والتطوير المجتمعي، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تمكين الخريجات ​اللاتي يعانين البطالة ومساعدتهن على الحصول على فرص عمل من خلال ورش عمل وأنشطة أخرى.

ويصعب الحصول على فرص اقتصادية في قطاع غزة المحاصر، حيث يعاني نصف السكان من البطالة، لا سيما النساء، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون فرص المرأة أكبر.

وقالت ولاء "فكرة كتير ممتازة لأنه راح يكون عنا خصوصية بالنسبة للفتيات والسيدات في تصليح جوالاتهم، حتى الشباب ممكن يكون جوال زوجته أو أخته ممكن يجيب لي الجهاز أصلح له إياه خوفا على الخصوصية والصور".

وتواصل إسرائيل فرض قيود على حدود غزة البرية والبحرية، ودمرت تلك القيود اقتصاد غزة وتركت العديد من نساء القطاع، مثل ولاء، يكابدن من أجل العثور على عمل بعد التخرج في الجامعات.

وفي تسليط للضوء على التحدي الذي يواجه نساء غزة، قالت جمعية أمجاد التي ساعدت ولاء على بدء مشروعها إنها أعلنت في البداية عن فرص تدريب لعشر نساء، إلا أنها صدمت عندما تقدمت 1600 امرأة بطلبات للحصول على هذه المساعدة.

وكانت وفاء أبو الهنود جارة ولاء من أوائل الزبائن، وقالت "جبت جوالي لأنه بيكون في مصداقية أكبر إني أوديه على ست، الشاب "الرجل" الواحد ما بيضمن إنه يفتح الجوال يشوف الصور، يشوف المحادثات، من بنت لبنت بيكون الشي أهون".