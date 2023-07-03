الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في 33 عاما

أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاما اليوم مع تصدر أسهم شركات صناعة الآلات للمكاسب، فيما أشار مسح ربع سنوي للبنك المركزي إلى تعافي أنشطة الشركات.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.7 في المائة إلى 33753.33 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ مارس 1990. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41 في المائة إلى 2320.81 نقطة.

وأظهر مسح "تانكان" ربع السنوي للبنك المركزي (بنك اليابان) تحسن معنويات الأعمال في الربع الثاني، إذ توقعت الشركات زيادة الإنفاق الرأسمالي وأن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لبنك اليابان عند 2 في المائة لمدة خمسة أعوام مقبلة بحسب "رويترز".

وقفز مؤشر شركات صناعة الآلات 3.23 في المائة ليسجل الأداء الأفضل بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

