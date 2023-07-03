ارتفاع حالات الإفلاس في السويد 31% خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير لمؤسسة يو.سي للاستعلام الائتماني ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد خلال يونيو الماضي بنسبة 31 في المائة سنويا.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن معدل الزيادة في حالات الإفلاس خلال يونيو الماضي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عشرة أعوام بالنسبة لهذا الشهر من أي عام.

وزادت حالات الإفلاس في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 90 في المائة سنويا. كما زاد عدد حالات الإفلاس في قطاع التشييد بنسبة 20 في المائة سنويا.

وصل إجمالي عدد الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب حالات الإفلاس في السويد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 28 ألف موظف على الأقل.

وقالت جوانا بلوم المحللة الاقتصادية في يو.سي إن معدل التضخم المرتفع المستمر هو السبب الرئيس في ارتفاع معدلات الإفلاس في قطاع الفنادق والمطاعم.