صناديق السندات في العالم تستعد لتباطؤ أكثر حدة من المستثمرين

قال دانيال إيفاسين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة باسيفيك إنفستمنت مانجمنت "بيمكو"، إنه يستعد لـ"تباطؤ أكثر حدة" من المستثمرين الآخرين مع مواصلة رؤساء البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة.

وأضاف إيفاسين في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، "كلما زاد التشديد الذي يشعر الأشخاص بالحماس للقيام به، زاد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأكثر شدة"، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وأكد إيفاسين أن السوق ربما لا تزال واثقة جدا من جودة قرارات البنك المركزي وقدرته على إيجاد نتائج إيجابية.

وأوضح أنه رغم أن بيمكو تعتقد أن "التباطؤ الهادئ" هو النتيجة الأكثر ترجيحا للاقتصاد الأمريكي، فإن أكبر مدير نشط لصناديق السندات في العالم يتجنب مجالات السوق التي ستكون أكثر عرضة للخطر في فترة الركود.

وتفضل شركة إدارة السندات المملوكة من قبل شركة التأمين الألمانية "إليانز"، السندات الحكومية والشركات عالية الجودة في الوقت الحالي.

وقال إيفاسين إن هذا سيكون الوقت المناسب لاقتناص الصفقات، محذرا من أن هذه الدورة قد تكون مختلفة عن الدورات السابقة.

يشار إلى أن أحدث إصدار من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" للبنك الدولي، قال إن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وإن أخطار الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأفاد التقرير الذي نشره البنك مطلع الشهر الماضي، بأن من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1 في المائة في 2022 إلى 2.1 في المائة في 2023.

وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9 في المائة هذا العام بعد أن سجلت نموا بنسبة 4.1 في المائة العام الماضي.

ومن المتوقع أن تنمو التجارة في 2023 بأقل من ثلث وتيرتها في الأعوام التي سبقت الجائحة. أما بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فتتزايد فيها ضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقد أدت مواطن الضعف في المالية العامة بالفعل إلى دفع عديد من البلدان منخفضة الدخل إلى المديونية الحرجة. وفي الوقت نفسه، فإن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق وبمراحل أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلا.

وقدم التقرير تحليلا لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وكيف تؤثر في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وكان معظم الارتفاع في العائدات على سندات الخزانة لأجل عامين خلال السنة ونصف السنة الماضية مدفوعا بتوقعات المستثمرين بالسياسة النقدية الأمريكية المتشددة للسيطرة على التضخم.

ووفقا للتقرير، فإن هذا النوع المحدد من الزيادات في أسعار الفائدة يرتبط بالآثار المالية السلبية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ومنها ارتفاع احتمال حدوث الأزمات المالية.

وأشار التقرير إلى أنه لم تشهد معظم بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية سوى ضرر محدود من الضغوط المصرفية الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة حتى الآن، لكنها تبحر الآن في مياه خطرة، في ظل ظروف الائتمان العالمية التقييدية المتزايدة، حيث فقدت ربع الأسواق الناشئة والنامية إمكانية الوصول الفعلي إلى أسواق السندات الدولية.