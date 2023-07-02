المستشار الألماني يدافع عن قانون التدفئة الجديد رغم الانتقادات

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن النقاشات الطويلة التي استمرت لشهور داخل الائتلاف الحاكم حول قانون التدفئة ووصف التعاون داخل الحكومة بالإيجابي رغم الخلاف المستمر.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي أمس عن القانون إنه "كان يحتاج إلى المعالجة على مدار مثل هذه الفترة الطويلة"، مشيرا إلى أنه من الممكن فهم هذا الأمر بشكل جيد في ضوء تعدد المواقف داخل المجتمع والتي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق بعد على هذه القضية.

جاء ذلك في رد من شولتس على سؤال حول الطريقة التي يمكن بها تنفيذ تدابير حماية المناخ على نحو أفضل، وقال المستشار الألماني "وربما لهذا السبب كان من الضروري مع الأسف التشاور حول العديد من التفاصيل على مدار مثل هذه الفترة الطويلة".

ويتألف الائتلاف الحاكم في ألمانيا من ثلاثة أحزاب هي حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر(الليبرالي).

وعن أجواء العمل مع الحزبين الشريكين في الائتلاف، قال شولتس إنها أجواء إيجابية بوجه عام ولفت إلى أن التعامل الشخصي يسوده قدر كبير جدا من الثقة، وتابع أن الأجواء ودية للغاية حتى رغم استمرار لجان الائتلاف في العمل لفترة طويلة جدا، وأردف أن " الجانب الإنساني يعمل. هذا أساس جيد بالتأكيد".

كما حث شولتس على استخدام نبرة أكثر اعتدالا في التعامل، مضيفا "وددت لو أن بعض النقاشات انعقدت بهدوء ومن ثم ستستغرق وقتا أقل عندما تكون هناك مشاكل صعبة. غير أنه لا يمكنك أن تأمل في حدوث هذا بشكل دائم"، بحسب "الألمانية".

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت في مارس الماضي أنها تعتزم حظر تركيب أجهزة تدفئة تعمل بالوقود والغاز، اعتبارا من العام المقبل، وذلك بهدف تسريع التحول إلى الأجهزة العاملة بالطاقة المتجددة.

وأكد وزير الاقتصاد روبرت هابيك حينها أن التغيير المزمع في مجال التدفئة المنزلية أمر "عاجل".

وأججت الخطة التوتر المتصاعد داخل الائتلاف الحكومي بشأن قضايا البيئة والإنفاق.

ويرمي الاقتراح، بشكل أساسي، إلى تسريع الخطة المدرجة، في الاتفاق بين أحزاب الائتلاف لحظر وحدات التدفئة الجديدة التي لا يتم إنتاج 65 في المائة من طاقتها من مصادر متجددة اعتبارا من 2025.

ومنذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، يعمل الاتحاد الأوروبي على بحث وسائل بديلة لحل أزمة الطاقة التي تسبب فيها نقص الإمدادات الروسية.