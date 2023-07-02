كوريا تسجل أول فائض تجاري منذ 16 شهرا .. 54 مليار دولار في يونيو

انخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر التاسع على التوالي في حزيران (يونيو) بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات بشكل رئيس غير أن البلاد سجلت أول فائض تجاري منذ 16 شهرا.

وتراجعت قيمة الصادرات 6 في المائة على أساس سنوي إلى 54.24 مليار دولار في الشهر الماضي، بحسب بيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وجاء الانخفاض مع تراجع صادرات أشباه الموصلات، عنصر التصدير الرئيس للبلاد 28 في المائة بسبب انخفاض الطلب وتراجع أسعار الرقائق، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أمس.

وقالت الوزارة إن الواردات هبطت 11.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 53.11 مليار دولار في يونيو، مشيرة إلى أن واردات الطاقة انخفضت 27.3 في المائة على أساس سنوي، حيث تعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لمعظم احتياجاتها من الطاقة. ومع انخفاض الواردات، سجلت البلاد فائضا تجاريا قدره 1.13 مليار دولار في الشهر الماضي منهية عجزا تجاريا لمدة 15 شهرا متتاليا. وتجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ آذار (مارس) 2022 حتى مايو هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وهو أطول عجز تجاري تعانيه البلاد منذ 1997 عندما عانت العجز التجاري لمدة 29 شهرا متتاليا من كانون الثاني (يناير) 1995 إلى أيار (مايو) 1997. وفي سياق الشأن الصيني، أظهرت بيانات حكومية أمس، أن نسبة الركاب في كوريا الذين يستخدمون شركات النقل الجوي التي تحمل العلم الكوري وصلت إلى 84 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان صحافي، إنه في الفترة من يناير إلى يونيو، بلغ عدد الركاب على الطرق المحلية والدولية 53.39 مليون، أو 83.9 في المائة من العدد المعلن عنه في الفترة نفسها من 2019. وبلغ عدد الركاب على الطرق الداخلية 32.7 مليون، أو 61.4 في المائة من الإجمالي، بزيادة 1.2 في المائة عما كان عليه قبل أربعة أعوام بالنسبة إلى شركات النقل، كان الانتعاش أسرع بين شركات الطيران منخفضة التكلفة LLC، مثل شركات: جين إير، وجيجو إير، وبوسان إير، وإير سيئول، وإيستر جيت، وتي واي إير، مقارنة بشركتي الدولة للنقل كاملة الخدمات -شركة الخطوط الجوية الكورية وآسيانا إيرلاينز- حيث تقوم الشركات ذات المسؤولية المحدودة بتشغيل مزيد من المسارات القصيرة إلى اليابان وجنوب شرق آسيا، التي ارتفع الطلب على السفر عليها.