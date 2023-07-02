سويسرا تشهد اضطرابات كرد فعل على أعمال الشغب في فرنسا

ذكرت وكالة أنباء (كيستون-إس دي إيه) السويسرية أن الاضطرابات التي تشهدها فرنسا منذ مقتل شاب على يد الشرطة الأسبوع الماضي وصلت إلى سويسرا حاليا أيضا.

وذكرت وكالة الأنباء في بيانات تم نشرها اليوم أن الشرطة في سويسرا ألقت القبض على سبعة أشخاص في مدينة لوزان بالقرب من الحدود مع فرنسا أمس.

وبحسب البيانات، احتشد أكثر من 100 شاب في سويسرا كرد فعل على أعمال الشغب في فرنسا، وحدثت تلفيات ببعض المتاجر.

وجاء في بيان الشرطة السويسرية أنه تم نقل السبعة أشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى مركز الشرطة، وهم ستة أشخاص قصر تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، وشخص 24 عاما.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على 427 شخصا على الأقل في فرنسا أمس خلال تجدد أعمال الشغب هناك.

واندلعت أعمال الشغب في فرنسا نتيجة قتل الشرطة لشاب 17 عاما كان يقود سيارة أثناء فحص مروري يوم الثلاثاء الماضي.

وفتح مكتب الادعاء العام في فرنسا الخميس الماضي، تحقيقا رسميا بتهمة القتل ضد الشرطي الذي أطلق النار على الشاب في ضاحية نانتير التي تقطنها الطبقة العاملة. وقال مكتب الادعاء العام في نانتير إن رجل الشرطة محتجز.

وأدى الحادث إلى اندلاع أعمال الشغب خلال الأيام الماضية، حيث تم القبض على 1311 شخصا حسبما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، فيما وقعت حوادث نهب وتخريب واشتباكات مع الشرطة.