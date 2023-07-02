هيئة تنظيمية سويسرية تحقق مع الرئيس التنفيذي السابق لكريدي سويس

تحقق الهيئة التنظيمية المالية السويسرية مع توماس جوتشتاين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس، لدوره في انهيار مجموعة من الصناديق بقيمة 10 مليارات دولار مرتبطة بالممول ليكس جرينسيل، وفقا لتقرير نشر في صحيفة" سونتاجسبليك".

وأطلقت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (فينما) إجراءات إنفاذ ضد أربعة موظفين سابقين في كريدي سويس لم تذكر أسماؤهم بعد أن خلصت في فبراير إلى أن البنك "انتهك بشكل خطي" التزاماته بإدارة المخاطر في قضية تمويل سلسلة التوريد "جرينسيل كابيتال"، وفقا لـ "بلومبيرج".

وقالت الصحيفة السويسرية نقلا عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتهم اليوم إن جوتشتاين من بين مسؤولي كريدي سويس الذين يخضعون للتحقيق.

وذكرت "بلومبيرج" أن صلاحيات "فينما" لمعاقبة البنوك محدودة، لأنها لا تستطيع تغريم المؤسسات التي تشرف عليها.

وعادة ما تؤدي العقوبات المفروضة على الأفراد إلى حظر الخدمات المالية لفترة معينة، ولكن نادرا ما تؤدي إلى عقوبة مدى الحياة.