"عناية السعودية" تربح 5 ملايين ريال في الربع الأول

أعلنت شركة "عناية السعودية للتأمين التعاوني" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 "ثلاثة أشهر" قبل الزكاة.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP)
|71,620
|54,302
|31.89
|-
|-
|صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP)
|71,620
|54,302
|31.89
|-
|-
|صافي المطالبات المتحملة
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق
|-
|-
|-
|-
|-
|فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
|5,200
|-8,318
|-
|-
|-
|إجمالي الدخل الشامل
|4,450
|-9,068
|-
|-
|-
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|172,405
|44,946
|283.58
|ربحية (خسارة) السهم
|0.19
|-0.6
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
و ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) بمقدار 17,318 ألف ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 31.90 في المائة.
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