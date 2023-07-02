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"عناية السعودية" تربح 5 ملايين ريال في الربع الأول

"عناية السعودية" تربح 5 ملايين ريال في الربع الأول

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة "عناية السعودية للتأمين التعاوني" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 "ثلاثة أشهر" قبل الزكاة.

 

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) 71,620 54,302 31.89 - -
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) 71,620 54,302 31.89 - -
صافي المطالبات المتحملة - - - - -
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق - - - - -
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) - - - - -
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين - - - - -
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة 5,200 -8,318 - - -
إجمالي الدخل الشامل 4,450 -9,068 - - -
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 172,405 44,946 283.58
ربحية (خسارة) السهم 0.19 -0.6
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي

و ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) بمقدار 17,318 ألف ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 31.90 في المائة.

 

 

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