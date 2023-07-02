"المصافي" توزع 15 مليون ريال أرباحا عن 2022 .. 1 ريال للسهم

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المصافي العربية السعودية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العـام المـالي 2022 قدرها (15,000,000 ريال) بنسبة (10 في المائة) من رأسمال الشركة بواقع (1 ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثالثة والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقا.