وزير الداخلية: تنفيذ جميع خطط الحج وتقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة

هنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم الحج.

وقال وزير الداخلية، في برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد، إن جميع الجهات المشاركة في مهمة الحج، تمكنت من تنفيذ جميع الخطط الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والصحية، والخدمية، والمرورية، بما يتوافق مع أعداد الحجاج لهذا العام التي بلغت 1845045 حاجا، وتقديم الخدمات لهم بأعلى معايير الجودة، ما مكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، حيث اكتمل وصول الحجاج إلى مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة وقضوا يوم التروية، ومن ثم تم تصعيدهم لمشعر عرفات في اليوم التاسع، ثم النفرة مساء إلى مشعر مزدلفة، ومنها إلى مشعر منى في ليلة ويوم العاشر لرمي جمرة العقبة والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، واستكمال مناسك الحج اتباعا لهدي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وقد أدى المشاركون وفي مقدمتهم رجال الأمن بمشاركة إخوانهم منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية الأخرى مهامهم باحترافية عالية، ما نتج عنه نجاح جميع الخطط الموضوعة بتوفيق الله ثم توجيهاتكم السديدة، ولم يشهد موسم حج هذا العام ولله الحمد ما يعكر صفوه أو يؤثر على أمن وسلامة الحجاج، كما لم تسجل أي حالات وبائية أو محجرية.

واكتملت مغادرة جميع ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وسهولة واطمئنان، ووفق منظومة من الخدمات النوعية.

وأعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" تحقيق رقم قياسي جديد تزامنا مع مغادرة الحجاج لمكة المكرمة، حيث أعلنت "سار" نقل أكثر من 33 ألف مسافر خلال اليوم الأول من مغادرة الحجاج إلى مكة المكرمة، عبر 129 رحلة، نقلت 33494 مسافرا.

كما أعلنت "سار" نسبة الالتزام بوصول الرحلات وفق مواعيدها المجدولة، التي وصلت إلى 98 في المائة.

وأكملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" جميع مهامها المنوطة بها في تجهيز البنية التقنية للمنافذ الجوية والبحرية والبرية في المملكة لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الحج.

وعملت "سدايا" على تأمين دوائر الاتصالات الأساسية والاحتياطية في المنافذ لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران، علاوة على دعمها بالموارد البشرية والأجهزة التقنية اللازمة لتطوير العمل بها، وتنفيذ الصيانة الوقائية لغرف البيانات وأجهزة الشبكة وأجهزة محطات العمل مع تفعيل نظام المسافرين الحديث الذي أسهم في زيادة سرعة نقل البيانات وتقليل نسبة التوقفات.