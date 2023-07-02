بدء حساب الضريبة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة

بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمس، إتاحة خيار حساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع "السيارات المستعملة المؤهلة"، الذي تستهدف فيه الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، مثل وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة وذلك وفق شروط محددة.

وأوضحت أن تطبيق طريقة هامش الربح ليس إلزاميا، حيث يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة حاليا، مشيرة إلى أن من أبرز الشروط الواجب توافرها لاستخدام طريقة هامش الربح، هو أن تكون السيارة مصنفة "كسيارة مستعملة مؤهلة" من قبل الهيئة وتكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل المملكة، ويكون البائع مسجلا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم تصنيفه مؤهلا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة. ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند وجود أي استفسار بشأن طريقة حساب هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر أو عبر البريد الإلكتروني، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.