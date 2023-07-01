الهلال .. دوكي مديرا للإدارة الطبية

قرر نادي الهلال ترقية الطبيب الإسباني خوان دوكي ليعمل مديرا للإدارة الطبية في النادي بمختلف ألعابه وفئاته، كما يتولى مهام الإشراف على الطواقم الطبية لفرق النادي وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

ويحمل دوكي سجلا حافلا في مجاله، حيث يحمل شهادة الطب الرياضي من جامعة برشلونة ومارس العمل في ناديي فياريال وجيرونا الإسبانيين وأكاديمة إسباير إلى جانب عمله طبيبا لفريق الهلال لأربعة مواسم ماضية.

في المقابل، عين الهلال الطبيب الإسباني خوان خمينيز طبيبا للفريق الأول إضافة إلى استقطاب الإيطالي دييجو مانتوفاني ليعمل إخصائيا للعلاج.

ويحمل خمينيز تخصصا في الطب الرياضي والتغذية الرياضية والعلاج، حيث عمل مدير الطاقم الطبي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كما عمل مديرا للطاقم الطبي في أشبيلية وعضوا في مجلس خبراء الطب في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما يحمل مانوفاني الأستاذية في تخصص العلاج الطبيعي من جامعة يونكاميل في روما ودرجة الماجستير في العلاج الطبيعي والعلاج وتقويم العظام من جامعة ميلانو ودبلوما مزدوجا في العلاج الطبيعي من جامعة بولونيا وجامعة ساوباولو، حيث عمل مديرا لإخصائي العلاج الطبيعي في نادي سبارتاك موسكو الروسي وعمل أيضا إخصائي العلاج الطبيعي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

على صعيد آخر، يختتم الهلال اليوم المرحلة الأولى من التحضيرات قبل المغادرة إلى النمسا مساء اليوم لبدء معسكره الخارجي الذي يستمر لمدة 25 يوما، ويشرف المدرب عبداللطيف الحسيني مؤقتا على الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

من جهة ثانية، طرح الهلال أمس، تيشيرت الفريق الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد في متجر النادي على طريق الأمير تركي الأول.