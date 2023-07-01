هَسَّعْ "اختصار: هذه الساعة"‏

نسمع كثيرين يقولون: "هَسَّعْ"، وهم يريدون: هذه الساعة أو ها الساعة على اعتبار أنَّ "ها" ‏حروف تنبيه، وقولهم هذا صحيح، لأنه اختصار حكاية المُرَكب أو اختزال اللفظين في لفظ واحد، ‏وهو ما يُسَمَّى في اللغة بالنحت الذي يُعرف بالاشتقاق الكبير أو الأكبر. ويَكْثُر قولهم: "هَسَّعْ" عند ‏أهل الشمال وبخاصة تبوك وأهل الجوف، وبلاد الشام، وهو استعمال الحد الأدنى من الاستعمال ‏اللغوي طلبا للتخفيف، إذ حَوَّلوا المُرَكَّب "هذه الساعة" أو "ها الساعة" إلى "هَسَّع" أي اختزلوها، ‏وحذفوا بعض حروفها لشيوعها على ألسنتهم، وقولهم هذا صحيح، ويفي بالمراد، وله ما يعضده ‏من كلام العرب، إذا قالت العرب: بَسْمِلْ أي قل بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا: عَبْشَمِيّ وهم ‏يريدون النسب إلى عَبْد شَمْس.‏