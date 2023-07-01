استقرار الطلب على الديزل والبنزين في الهند خلال يونيو

أفادت مصادر مطلعة في الهند باستقرار الطلب على الديزل والبنزين بالبلاد خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.

ووصلت مبيعات الديزل الشهر الماضي إلى 7.12 مليون طن، بزيادة طفيفة بلغت 0.4 في المائة مقارنة بمايو. وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات الديزل 3.7 في المائة، بحسب "بلومبيرج".

واستقرت مبيعات البنزين على أساس شهري في يونيو، ولكنها زادت 3.4 في المائة على أساس سنوي.

وتراجعت مبيعات وقود الطائرات الشهر الماضي بنسبة 2.4 في المئة على أساس شهري، لتصل إلى 587 الف طن، ولكنها زادت على أساس سنوي بواقع 6 في المائة.

وانخفضت مبيعات زيت النفط المسال 3.4 في المائة على أساس شهري في يونيو لتصل إلى 3.5 مليون طن، ولكنها تراجعت على أساس سنوي بواقع 0.8 في المائة.