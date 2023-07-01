لنقص الدولار .. الأرجنتين تسدد دفعة من قرض لصندوق النقد باليوان

سددت الأرجنتين مبلغ 2.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني نظرا لنقص الدولار الأمريكي، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد.

ولتجنب استخدام مزيد من احتياطي عملاتها الأجنبية، لجأت الأرجنتين إلى ما يعرف بحقوق السحب الخاصة، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للبلدان، في جزء من تلك الشريحة.

وأكدت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في بيان أن "سلطات الأرجنتين تفي بالمتطلبات المالية تجاه الصندوق".

وقالت المتحدثة الحكومية غابرييلا تشيروتي إن الدفعة ستسدد "في جزء منها بحقوق السحب الخاصة واليوان من دون استخدام احتياطي البنك المركزي".

توصلت الأرجنتين العام الماضي لاتفاق مع صندوق النقد على إعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار ، منح في 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري بحسب "الفرنسية".

وتلقت الأرجنتين أكبر برنامج مساعدة من الصندوق، في وقت تعاني من نسبة تضخم فاقت 100 في المائة على أساس سنوي، ومن نقص حاد في العملات الأجنبية ومستوى فقر بنحو 40 في المائة.

كما تسبب جفاف غير مسبوق بتراجع الصادرات الزراعية.

أعلنت الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية في أبريل أنها ستستخدم اليوان لتسديد كلفة واردات صينية بدلا من الدولار من أجل الحفاظ على احتياطيها عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين.

