روبوت يقود فرقة موسيقية لأول مرة في كوريا الجنوبية

تولى روبوت مصنوع في كوريا الجنوبية، لأول مرة قيادة فرقة موسيقية تضم أكثر من ستين موسيقيا، خلال حفلة أقيمت في سيول أمام جمهور ملأ القاعة بالكامل.

وقام هذا ال روبوت الذي يبلغ طوله مترا وثمانين سنتيمترا، ويطلق عليه اسم EveR 6، بتوجيه موسيقيي الأوركسترا الوطنية الكورية. وقد تولى المهمة منفردا خلال جزء من الحفلة الموسيقية، فيما ساعده قائد أوركسترا من لحم ودم على مدى نصف ساعة.

خرج ال روبوت EveR 6 من مصعد ليطل على خشبة المسرح الوطني الكوري، واستدار نحو الجمهور قبل أن ينحني أمامه، وسط هتافات حوالى 950 متفرجا.

وطوال عرضه، ثبت ال روبوت عينيه الزرقاوين على الموسيقيين، من دون أن يرمش، وهز رأسه على إيقاع الموسيقى.

وقال كيم جي مين، وهو طالب موسيقى يبلغ 19 عاما، "جئت إلى هنا أتساءل عما إذا كان بإمكان ال روبوت أن ينجح في المهمة من دون أي خطأ. لكني وجدتُ أنه في انسجام تام مع الموسيقيين. لقد كان عالماً جديداً بالكامل بالنسبة لي".

وأقيمت حفلات موسيقية سابقا بقيادة روبوت ات في أماكن أخرى من العالم، ولا سيما في إيطاليا في 2017 باستخدام ال روبوت YuMi، ولكن كانت هذه الحفلة الأولى من نوعها في كوريا الجنوبية حيث صمم Ever 6 بحسب الفرنسية .

وجرى تطوير هذا ال روبوت بواسطة المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، وهو مؤسسة عامة، وقد تمت برمجته لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة، والتي تسجل وقفات البشر واستداراتهم عبر أجهزة استشعار.

ومع ذلك، فإن ال روبوت غير قادر على السمع أو الارتجال في الوقت الفعلي.

ويعمل مطورو هذه التقنية حتى يتمكن ال روبوت في نهاية المطاف من أداء حركات غير مبرمجة مسبقا، على ما أكد لي دونغ ووك، وهو المهندس الذي ابتكره.

