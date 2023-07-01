107 آلاف طائف في الساعة يؤدون طواف الوداع داخل الرواق السعودي

أدى الحجاج، أمس، طواف الوداع داخل "الرواق السعودي" الذي رفع طاقة الطواف الاستيعابية في حج هذا العام، إلى 107 آلاف طائف في الساعة، وتبلغ مساحته حاليا 210 آلاف متر مربع، ويستوعب 287 ألف مصل، ويتكون من أربعة أدوار: دور الصحن، والدور الأرضي، والدور الأول والميزانين.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج.

وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

ورمى حجاج بيت الله الحرام، أمس، ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء الطواف. واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

وأنهى حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رمي الجمرات الثلاث وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى.

واستهل الحجاج البالغ عددهم 4951 حاجا وحاجة من 92 دولة من مختلف دول قارات العالم، رمي الجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، حيث تمكنوا من الرمي براحة تامة، وفي وقت يسير بفضل التنظيم الدقيق لمنطقة الجمرات، حيث اتسمت حركة الحجاج نحو منشأة الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي.

وتوجه حجاج البرنامج نحو الحرم المكي الشريف لتأدية منسك طواف الوداع.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام في مغادرة مكة المكرمة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت عليهم أداء النسك بفضل من الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، من خدمات وما نفذته من مشروعات وتوسعات عملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة أسهمت في أدائهم الركن الخامس من أركان الإسلام في جو يسوده الأمن والأمان والسكينة.