بينهم 22.5 ألف امرأة .. استقالة 50.8 ألف موظف خلال 3 أشهر

بلغ عدد الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم 50826 موظفا وموظفة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023. مشكلين 36 في المائة من الذين توقفوا عن الاشتراك في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغ عددهم 141033 موظفا خلال الفترة.

ووفقا لبيانات حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، شكل الذكور المتقدمون بالاستقالات النسبة الأعلى من عدد الاستقالات بـ28291 موظفا، بنسبة 55.6 في المائة، مقابل تقديم 22535 موظفة استقالاتهن.

وبلغ عدد الموظفين السعوديين، الذين تقدموا باستقالاتهم 50042 موظفا وموظفة مشكلين نحو 98.5 في المائة، منهم 27792 ذكرا و22250 أنثى.

فيما بلغ عدد الموظفين الأجانب الذين تقدموا باستقالاتهم من المنشآت المسجلة في التأمينات 784 موظفا، مشكلين 1.5 في المائة من إجمالي عدد المستقيلين في العام الماضي.

وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المعاملات المنجزة خلال شهر مايو الماضي تجاوزت أكثر من 6.6 مليون معاملة أنجزت بشكل إلكتروني كامل، جاء ذلك في النشرة الدورية التي تعلنها المؤسسة وتستعرض أبرز الأرقام والإحصاءات الشهرية.

وبينت المؤسسة أن إجمالي مصروفات المنافع التأمينية لشهر مايو 2023 بلغت أكثر من 10.5 مليار ريال، كما جاءت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" للفترة ذاتها أكثر من 76.4 مليون ريال، في حين بلغت مصروفات فرع الأخطار المهنية أكثر من 14.6 مليون ريال.

وبلغ عدد المسجلين الجدد في خدمات التأمينات الاجتماعية الإلكترونية أكثر من 137 ألف مسجل جديد، وعن عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونيا بينت المؤسسة أنها بلغت أكثر من 157 ألف خطاب تعريف، وجاء عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية بأكثر من 167 ألف تحميل جديد.

واستفاد أكثر من 29 ألف عميل من خدمة الزيارة الافتراضية لشهر مايو الماضي، فيما استفاد من خدمة الإنسان الرقمي "أمين" أكثر من 37 ألف عميل، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة التواصل عبر تطبيق "واتساب" التأمينات الاجتماعية أكثر من 17 ألف عميل.