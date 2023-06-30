الاتفاق المحطة الـ 4 لجيرارد

ينتظر أن يكون فريق الاتفاق لكرة القدم، المحطة التدريبية الرابعة للإنجليزي المخضرم ستيفن جيرارد والأولى خارج بلاده بعد أن توصل مع إدارة النادي لاتفاق على قيادة الفريق في الموسم المقبل من دوري روشن السعودي، ولمدة موسمين.

وكان المدرب الإنجليزي قد وصل الدمام في الـ13 من يونيو الماضي للتعرف على النادي واجتمع مع الإدارة لبحث إمكانية قيادة الفريق.

وكشفت تقارير إنجليزية أن المدرب جيرارد فضل تدريب الاتفاق على تدريب شيفيلد وينزداي الموجود في دوري الدرجة الأولى.

وكانت محطة المدرب الأولى لمدة عامين مع الفئات السنية في ناديه ليفربول الذي مثله من 1998 إلى 2015، ثم رينجرز وأخيرا أستون فيلا وأحرز معه لقب الدوري في 2021.

على صعيد آخر، يبدأ الفريق اليوم البرنامج التحضيري للموسم الجديد من دوري روشن السعودي، حيث سيقود التدريبات مؤقتا المدرب طارق مخناس. يذكر أن النادي قد كشف عن البرنامج الزمني المعتمد من وزارة الرياضة لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بنظام القائمة خلال الفترة من 4 إلى 29 يوليو المقبل.