الفيحاء يعيد الأنصاري مديرا

أعادت إدارة نادي الفيحاء اللاعب الكويتي فهد الأنصاري للملاعب مجددا بعد أن وقعت معه أمس ليكون مديرا تنفيذيا لكرة القدم.

وجرت مراسم توقيع العقد في في النادي بحضور الرئيس عبدالله أبانمي.

ويملك الأنصاري مسيرة رياضية حافلة مع نادي القادسية الكويتي كما خاض عديدا من التجارب الاحترافية في الدوري السعودي مع ناديي الاتحاد والفيصلي، وفي الدوري القطري مع نادي الوكرة، حيث اعتزل كرة القدم عام 2022.