النفط يرتفع 1.1%.. برنت عند 75.3 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة فوق 75 دولارا للبرميل، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر في رابع فصل على التوالي في غمرة مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 82 سنتا أي 1.1 في المائة إلى 75.33 دولار للبرميل.

وصعد عقد أقرب استحقاق الأقل تداولا والذي ينتهي تداوله اليوم الجمعة 52 سنتا إلى 74.86 دولار للبرميل.

وتتجه العقود نحو التراجع ستة في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو حزيران، مسجلة انخفاضا فصليا رابعا على التوالي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا أي 1.2 في المائة مسجلا 70.72 دولارا. وانخفضت العقود 6.5 في المائة على أساس فصلي، في ثاني انخفاض فصلي على التوالي.