تسارع وتيرة انخفاض أسعار العقارات في بريطانيا بأعلى معدلاتها منذ 2009

أعلنت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا تسارع وتيرة انخفاض أسعار العقارات في البلاد خلال شهر يونيو الجاري، مما يؤجج المخاوف بشأن تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري في ظل ضغوط زيادة تكاليف المعيشة.

وذكرت الجمعية في مؤشرها الشهري بشأن أسعار العقارات في البلاد أن وتيرة تراجع أسعار العقارات ارتفعت في يونيو الجاري بنسبة سنوية بلغت 3.5%، في أعلى معدل لها منذ 2009، مقابل 3.4 % الشهر الماضي.

ووصل متوسط سعر العقار في بريطانيا إلى 262 ألف و239 جنيه استرليني (331 ألف دولار). وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بشكل غير متوقع إلى 0.1 % مقابل تراجع نسبته 0.1 % في مايو.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن روبرت جاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في جمعية البناء الوطنية قوله إنه رغم أن معدل أسعار العقارات في يونيو جاء أفضل من التوقعات، إلا أن الاضطرابات في أسواق الرهن العقاري الناجمة عن تحركات بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) تعني على الأرجح أن الأسوأ قادم. وأضاف أن "الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض سيكون لها على الأرجح تأثير ملموس على نشاط سوق العقارات على المدى القريب".