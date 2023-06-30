برنت يتجه لتسجيل أول زيادة شهرية هذا العام

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار مزيج برنت في التعاملات المبكرة اليوم لكن الخام في طريقه لتسجيل أول زيادة شهرية له هذا العام إذ انحسرت المخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لتباطؤ الطلب، وذلك بفعل تراجع حاد في مخزونات النفط وخطط أوبك+ لخفض الإنتاج.

وبحسب "رويترز" انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 0.3 في المائة إلى 74.32 دولار للبرميل وانخفض عقد أقرب استحقاق الأقل تداولا والذي ينتهي تداوله اليوم إلى 74.22 دولار للبرميل.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3 في المائة مسجلا 69.65 دولار للبرميل.

وأغلق خاما القياس مرتفعين بنسبة طفيفة أمس الخميس ويتجهان لتسجيل زيادة تتجاوز اثنين في المائة للشهر بأكمله.

وتخشى السوق من شح المعروض بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين بانخفاضها 1.8 مليون برميل.