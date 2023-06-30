تراجع إنتاج المصانع اليابانية 1.6 % في مايو

أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة تراجع إنتاج المصانع اليابانية 1.6 في المائة على أساس شهري في مايو، وهو انخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق بانخفاضه واحدا في المائة.

وبحسب البيانات، توقعت المصانع التي شملها مسح أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة زيادة الإنتاج 5.6 في المائة في يونيو وتراجعه 0.6 بالمئة في يوليو.