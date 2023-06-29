الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم صعود قطاع البنوك وبيانات اقتصادية إيجابية

فتحت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم، إذ صعدت أسهم البنوك بعد أن اجتازت كبرى المصارف اختبار الإجهاد السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، بينما أشارت بيانات اقتصادية إلى مرونة في الاقتصاد الأمريكي في مواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز" صعد المؤشر ​​داو جونز الصناعي 1.91 نقطة بما يعادل 0.01 في المائة إلى 33854.57 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 1.92 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 4374.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.61 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 13592.36 نقطة.