البنوك الأمريكية تجتاز اختبار الجهد المصرفي للاحتياطي الفيدرالي

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الأربعاء أن جميع البنوك الكبرى في الولايات المتحدة اجتازت اختبار الجهد المصرفي الذي يجريه لتقييم قدرتها على مواجهة الأزمات المالية الكبرى.

وأفاد في تقرير نشره إلى أن جميع البنوك ال23 التي جرى اختبارها "في وضع جيد لمواجهة ركود حاد مع مواصلة إقراض الأسر والشركات".

وتأتي هذه الاختبارات في أعقاب الأزمات المصرفية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا في وقت سابق هذا العام بعد الانهيار السريع لبنك "سيليكون فالي" في كاليفورنيا.

وقال نائب رئيس الاحتياطي لشؤون الرقابة مايكل بار في بيان "نتائج اليوم تؤكد أن النظام المصرفي لا يزال قويا ومرنا".

لكنه أضاف "يجب أن نظل حذرين حول كيفية ظهور المخاطر، وأن نواصل عملنا لضمان مرونة البنوك في وجه مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية وصدمات السوق وضغوط أخرى".

وتم إعفاء البنوك المحلية الصغيرة والبنوك الإقليمية المتوسطة من هذه الاختبارات.

وافترض اختبار الجهد لهذا العام مواجهة البنوك لركود عالمي حاد وانخفاض كبير في اسعار العقارات التجارية والسكنية ووصول معدل البطالة إلى 10 في المائة.

