النفط يرتفع 2.5 % بعد تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة في المائة اليوم الأربعاء بدفعة من تراجع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة بما فاق أثر القلق من تأثير الإقدام على عمليات رفع جديدة لأسعار الفائدة تبطئ من نمو الاقتصاد وتقلل من الطلب العالمي على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.77 دولار، أو 2.5 في المائة، لتسجل عند التسوية 74.03 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.86 دولار، أو 2.8 بالمئة، إلى 69.56 دولار للبرميل عند التسوية.

وهذا أعلى إغلاق للخام الأمريكي منذ 21 يونيو حزيران، وأعلى إغلاق لبرنت منذ 26 يونيو حزيران.

