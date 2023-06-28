باول: لا أستبعد المزيد من رفع الفائدة في اجتماعات الفيدرالي المقبلة

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم إنه لا يستبعد تنفيذ مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في اجتماعات مقبلة للبنك، وكرر أن أغلب البنوك المركزية لا تزال ترى وجاهة في تنفيذ عمليتي رفع لأسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

وأضاف باول في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي "لقد قطعنا شوطا طويلا" فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مشيرا إلى أن التوقف هذا الشهر عن الرفع جاء بهدف استيعاب تأثير دورة رفع الفائدة على الاقتصاد.

وأضاف أن المركزي الأمريكي لم يتخذ قرارا بعد بشأن الأساليب المتبعة فيما يتعلق بعمليات رفع الفائدة المستقبلية لكن "لن أستبعد اتخاذ مثل هذا الإجراء في اجتماعات مقبلة على الإطلاق"، بحسب "رويترز".

وأوضح باول أنه لا يتوقع عودة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة قبل عام 2025، ولكنه إذا انخفض بشدة فقد لا يحتاج البنك المركزي إلى مواصلة سياسة التشديد النقدي بنفس القوة ولنفس المدة.

وأضاف باول "سنفعل ما يتعين علينا فعله لاستعادة استقرار الأسعار".

وموعد الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بالمركزي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة هو 25 و26 يوليو.

لكن باول أوضح أنه بغض النظر عن إيقاع تحركات السياسة النقدية المقبلة "ترى اللجنة بما لا يدع مجالا للشك أن هناك حاجة لمزيد من العمل" فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية لتخفيف الضغوط التضخمية.