انخفاض مؤشرات وول ستريت في مستهل التداولات مع تراجع أسهم الرقائق

فتحت وول ستريت على انخفاض اليوم متأثرة بتقرير عن أن الولايات المتحدة قد تحد من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للصين، فيما ينتظر المستثمرون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بحثا عن أدلة بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز" نزل المؤشر ​​داو جونز الصناعي عند الفتح 45.36 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 33881.38 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.93 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 4367.48 نقطة.

كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 49.66 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 13506.02 نقطة.

