أعمار الكوريين الجنوبيين تقل عاما أو عامين مع إلغاء طريقة حساب تقليدية للعمر

أصبح الكوريون الجنوبيون اليوم أصغر سنا بعام أو عامين مع بدء تطبيق قوانين جديدة تلزم باستخدام الطريقة الدولية فقط لحساب العمر، لتحل محل الطريقة التي كانت معتادة في البلاد.

ففي ظل النظام العمري الأكثر شيوعا في حياة الكوريين الجنوبيين، يعد كل شخص عمره عاما عند الولادة ويتم إضافة عام أول يناير من كل عام.

وتستخدم البلاد منذ أوائل الستينيات المعيار الدولي للحساب من الصفر عند الولادة وإضافة عام في كل ذكرى سنوية للميلاد من أجل الوثائق الطبية والقانونية. لكن العديد من الكوريين الجنوبيين استمروا في استخدام الطريقة التقليدية في كل الأمور الأخرى بحسب "رويترز".

وفي ديسمبر ، أصدرت كوريا الجنوبية قوانين لإلغاء الطريقة التقليدية واعتماد المعيار الدولي بالكامل.

وقال وزير التشريع الحكومي لي وان كيو "نتوقع تقلص النزاعات القانونية والشكاوى والاضطراب الاجتماعي الناجم بشكل كبير عن كيفية حساب الأعمار".

وخلص مسح حكومي أجري في سبتمبر 2022 إلى أن 86 في المائة من الكوريين الجنوبيين قالوا إنهم سيستخدمون الحساب الدولي لأعمارهم عندما تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ.