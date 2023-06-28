خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لـ 4951 حاجا وحاجة

تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالهدي على نفقته لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، البالغ عددهم 4951 حاجا وحاجة من 92 دولة من مختلف قارات العالم.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام ضم 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، إضافة إلى 1000 من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، و1000 من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين في عاصفة الحزم، و1000 من أسر الشهداء والمصابين من القوات اليمنية، فضلا عن استضافة 280 حاجا من سورية، و130 من المنظمة العربية الألسكو، و150 عالما من علماء اليمن.

