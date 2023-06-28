ارتفاع النفط مع تراجع أكبر من المتوقع للمخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط قلق في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن أظهرت بيانات تراجع أكبر من المتوقع في مخزوناتها من النفط الخام والبنزين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 في المائة إلى 72.58 دولار للبرميل وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3 في المائة إلى 67.94 دولار للبرميل.

انخفض كلا العقدين بنحو 2.5 في المائة في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ربما لا تكون قد أنهت دورة رفع أسعار الفائدة.

وأفادت مصادر بالسوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، بتراجع مخزونات الخام بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو. وكان المحللون يتوقعون تراجعا 1.76 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل مقارنة بتقديرات لتراجع 126 ألف برميل.



المعنويات صعودية رغم انخفاض الأسعار .. هل تواجه سوق النفط عجزا للمعروض؟