الهلال .. فحوص اللاعبين تكتمل

أكمل فريق الهلال لكرة القدم، أمس، الفحوص الطبية، وكذلك الاختبارات اللياقية للاعبين ضمن استعدادهم تأهبا لمنافسات الموسم الجديد، بعد أن استمرت مدة يومين.

وكانت الفحوص الطبية للاعبين قد بدأت الإثنين الماضي، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي الذي يسبق انطلاق التدريبات التي ستبدأ غدا بعد الراحة التي منحت لهم لقضاء عيد الأضحى مع أسرهم، قبل المغادرة إلى النمسا للدخول في معسكر خارجي ينطلق الأحد المقبل، ويمتد لمدة 25 يوما.

وكان الهلال قد ضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، كلا من البرتغالي روبن نيفيز قائد وولفرهامبتون الإنجليزي، والسنغالي كاليدو كوليبالي قادما من تشيلسي الإنجليزي، بينما يدرس عديدا من الملفات التدريبية لاختيار مدرب بدلا من الأرجنتيني رامون دياز.