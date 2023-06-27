سمبدوريا يعيد بيرلو إلى التدريب

عاد المدرب أندريا بيرلو، إلى إيطاليا، للإشراف على فريق سمبدوريا لكرة القدم "درجة ثانية" بعد تجربة فنية في تركيا مع فاتح كاراجومروك، حسب ما أفاد النادي الإيطالي.

وأكد سمبدوريا، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن بيرلو وقع عقدا حتى 30 حزيران (يونيو) 2025. وما زال بيرلو "مايسترو" خط الوسط الدولي وميلان ويوفنتوس السابق يبحث عن نفسه كمدرب بعد تجربتين متفاوتتين.

واستهل بيرلو، مسيرته التدريبية على مقاعد يوفنتوس في صيف 2020، قبل أن يتم الاستغناء عنه بعد موسم واحد فقط على الرغم من نجاحه في حجز مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا (حل يوفنتوس رابعا) وفوزه بلقبي كأس السوبر والكأس المحليتين. وعاد بيرلو، بعدما غاب عن الملاعب لفترة عام للراحة، إلى عالم التدريب مع فاتح كاراجومروك لكن مغامرته مرة جديدة لم تستمر طويلا، إذ غادر تركيا قبل ثلاث مراحل من نهاية الدوري عندما كان فريقه يحتل المركز التاسع (أنهى الموسم في المركز السابع). في المقابل، يعاني سمبدوريا من أزمة مالية، حيث أنهى الموسم الماضي في قاع الترتيب، قبل أن يصبح تحت ملكية جديدة ومجموعة من المستثمرين بقيادة رئيس ليدز الإنجليزي، رجل الأعمال الإيطالي أندريا رادريساني، وشريك مالي بقيادة ماتيو مانفريدي.

وترتبط بهذه العملية شركة قطر للاستثمارات الرياضية، مالكة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.