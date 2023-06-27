كوفاسيتش .. لاعب متعدد المواهب

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية الموسم الماضي، تعاقده مع اللاعب الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، قادما من نادي تشلسي، بعد أن خاض معه 221 مباراة.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: "أنجز مانشستر سيتي عملية توقيع ماتيو كوفاتشيتش من تشلسي بعقد لمدة أربعة أعوام".

وكشفت الصحف الإنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت نحو 32 مليون دولار.

من ناحيته، قال كوفاسيتش: "هي خطوة رائعة بالنسبة لي ولا أطيق الانتظار للبدء مع المان سيتي".

وتابع: "أي شخص شاهد هذا الفريق تحت قيادة بيب المدرب الإسباني جوارديولا، يعرف مدى جودته، بالنسبة لي، هو الأفضل في العالم".

وأضاف الكرواتي الذي استهل مسيرته مع دينامو زغرب قبل انتقاله إلى إنتر الإيطالي وريال مدريد الإسباني ولعب 95 مباراة دولية: "الألقاب التي فازوا بها واضحة ليراها الجميع، لكنهم أيضا أفضل فريق كرة قدم".

ويأتي التعاقد مع كوفاسيتش لتعويض غياب الألماني إيلكاي جوندوجان، الذي انضم بصفقة انتقال حر إلى برشلونة الإسباني.

في المقابل، أثنى الإسباني تشيكي بيجيريستين مدير كرة القدم في سيتي، على صفات الوافد الجديد "هو لاعب متعدد المواهب، لديه كثير من الخبرة في الأندية الكبيرة وهو يفهم الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأردف: "لقد كان قرارا بسيطا للغاية بإحضاره إلى سيتي، لأنه يمتلك الصفات التكتيكية والفنية التي نبحث عنها في لاعب خط وسط".