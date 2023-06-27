البيتزا الإيطالية تتناول منذ 2000 عام

اكتشف باحثون في موقع مدينة بومبي القديمة في إيطاليا جدارية ترجع إلى نحو 2000 عام يحتمل أنها تصور نسخة قديمة جدا للبيتزا.

وبحسب علماء الآثار تظهر الجدارية خبزا مسطحا يمثل قاعدة لفواكه مختلفة.

ومن النظرة الأولى يشبه العجين المسطح الذي عليه إضافات البيتزا المعاصرة.

وأضاف الباحثون أنها ليست مثل البيتزا الحديثة تماما، لأن بعض الخصائص المميزة، مثل الطماطم والموتزاريلا، ليست موجودة في نسخة البيتزا القديمة، وفق ما ذكرت "الألمانية".

وتشير الجدارية إلى أن البيتزا الحديثة لم تكن موجودة قبل 1889، عندما خبز رافايلي إسبوزيتو أول بيتزا في نابولي. ويوضع عليها الريحان الأخضر والموتزاريلا البيضاء والطماطم الحمراء، وترمز إلى ألوان العلم الإيطالي. وتم إدراج "فن صانع بيتزا نابوليتانا" في قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في 2017 .

وتظهر على الجدارية إلى جانب صورة الخبر المسطح الموضوع على صينية، كأس نبيذ. وبحسب علماء الآثار يظهر أن الفواكه المتنوعة التي تغطي الخبز المسطح هى رمان وبلح. ويرجح أنها تقدم بالتوابل أو حتى نوع من صلصة (البيستو). ويوضع إلى جانبها فواكه مجففة وإكليل من أوراق الفراولة.