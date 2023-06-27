رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يمنح المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" وسام الشجاعة

منح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وسام الشجاعة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (16) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى منه بمنح مشروع "مسام" وسام الشجاعة، فيما قضت المادة الثانية العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة أن منح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" وسام الشجاعة، يأتي تتويجا لإنجازات المشروع الكبرى في تطهير الأراضي اليمنية من حقول الألغام الأرضية العشوائية المضادة للأفراد والمضادة للدبابات وكذلك العبوّات الناسفة والذخائر غير المتفجرة، والحد من أخطارها الشديدة على الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن المشروع استطاع منذ تأسيسه في عام 2018م من انتزاع ما يزيد عن 400 ألف لغم زُرعت بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضاف أن تنفيذ المشروع يهدف كذلك إلى تدريب كوادر وطنيه يمنيه وبناء قدراتهم في مجال نزع الألغام ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام بجميع أشكالها وصورها، للتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام.

وقدم الدكتور عبدالله الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد على مجمل المساعدات التي يقدمانها للشعب اليمني الشقيق في كافة مجالات الدعم الإغاثي والإنساني التي تجسد ما تتحلى بها القيادة من حس إنساني نبيل.