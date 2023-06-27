الصحة العالمية: 36 مليون أوروبي يعانون من كوفيد طويل الأمد

أشارت منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا إلى أنه من المرجح أن يكون نحو 36 مليون شخص في المنطقة أصيبوا بآثار صحية طويلة الأمد بعد الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، في مؤتمر صحفي بكوبنهاجن اليوم، إن هذا ينطبق على نحو شخص واحد من بين كل 30 أوروبيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضاف كلوج أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لفهم "كوفيد طويل الأمد'' بشكل أكثر دقة، بحسب "الألمانية".

وقال كلوج: "لا يزال كوفيد طويل الأمد حالة معقدة لا نعرف عنها إلا القليل".

وأضاف أنه بدون تطوير التشخيص الشامل وأشكال العلاج، لن يتعافى المجتمع حقا من الجائحة.

وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية ما مجموعه 53 دولة.

يشار إلى أن "كوفيد طويل الأمد" هو المصطلح المستخدم لوصف الأعراض التي تستمر بعد المرحلة الحادة من المرض، والتي تستمر أربعة أسابيع، أو التي تظهر مرة أخرى بعد ذلك.