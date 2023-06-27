بوتين: روسيا دفعت مليار دولار لمجموعة فاغنر في عام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو دفعت العام الماضي ما يزيد قليلا عن مليار دولار لمجموعة فاغنر المسلحة التي نظمت الأسبوع الماضي تمرداً سرعان ما انتهى.

وقال بوتين خلال اجتماع متلفز مع سلطات إنفاذ القانون "دفعت الدولة لمجموعة فاغنر 86.262 مليار روبل (نحو مليار دولار) كرواتب للمقاتلين ومكافآت تحفيزية بين مايو 2022 ومايو 2023 فقط".