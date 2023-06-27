لتجنب تكرار أزمة 2008 المالية .. أوروبا تفرض قواعد صارمة على البنوك

أبرم الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، اتفاقا لتنفيذ إصلاحات مصرفية متفق عليها دوليا تهدف إلى تجنب تكرار الأزمة المالية لعام 2008.

واقترحت المفوضية الأوروبية بحسب "أ ف ب"، قانون البنوك لأول مرة في أكتوبر 2021، لكن كان هناك تركيز أكبر على البنوك بعد انهيار المقرضين في أمريكا مما أثار اضطرابات السوق في وقت سابق من هذا العام.

ومشروع القانون هو تفسير الاتحاد الأوروبي لإصلاحات بازل 3 للمعايير الدولية حول كيفية تقييم البنوك لمخاطر الائتمان والسوق، وتشمل اشتراطات أن البنوك لديها رأس مال وسيولة كافية، وسيتم تطبيق القواعد اعتبارا من 1 يناير 2025، أي بعد عامين من الموعد النهائي لعام 2023 المتفق عليه بموجب الإصلاحات.

ووافق مفاوضون من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ 27 والبرلمان الأوروبي مؤقتا على القواعد يوم الثلاثاء، وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون "هذه خطوة كبيرة للأمام ستساعد في ضمان أن بنوك أوروبا يمكن أن تستمر بالعمل في ضوء الصدمات الخارجية أو الأزمات أو الكوارث".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أول سلطة قضائية رئيسية لتنفيذ العناصر النهائية للإصلاحات، متقدما على الدول الأخرى بما في ذلك أمريكا، لكن الكتلة دفعت من أجل أن تأخذ قواعدها في الحسبان "الشروط الملموسة" للبنوك الأوروبية التي تعتمد على قروض المنازل منخفضة المخاطر أكثر من نظيراتها الأمريكية.

ويتطلب مشروع القانون من البنوك الكشف عن تعرضها لأصول التشفير، والتي تشمل العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم، والمزيد من الشفافية بشأن مخاطر الاستدامة، ونصت الصفقة على أن المديرين التنفيذيين المصرفيين يجب أن يعتبروا "لائقين ومناسبين" في إطار لتقييم مدى ملاءمة الأفراد.

وأصر ميريد ماكجينيس مفوض الخدمات المالية الأوروبية على أن القواعد ستضمن أن القطاع المصرفي في أوروبا مناسب للمستقبل، وبدأت الاضطرابات في مارس عندما فشل بنوك سيلفرغيت وسيليكون فالي وسيجنيتشر في تعاقب سريع، وأدت المخاوف في الأسواق للاستحواذ القسري من قبل بنك سويسرا الرائد، يو بي إس على منافسه السابق كريدي سويس.