1.84 مليون حاج هذا العام

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، مبينا أن عدد الحجاج في حج هذا العام بلغ ؛ لـ 1,845,045 حاجاً، قدموا من أكثر من 150 دولة، داعيًا الله لهم أن يكملوا مناسكهم بيسرٍ وسهولة، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين آمنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمخيم الوزارة في مشعر عرفات؛ مؤكداً أن وزارة الحج والعمرة وكافة شركائها يتابعون من خلال الفرق الميدانية وعلى مدار الساعة كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، منوها إلى أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي تقصير يؤثّر على رحلة الحجاج وأدائهم لنسكهم.

وقدم بهذه المناسبة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمامهما وحرصهما على تقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

كما تقدم بالشكر للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة و نائبيهما، والجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن من كافة القطاعات المدنية والعسكرية؛ التي عملت كنسيج واحد لإنجاح موسم حج هذا العام، وتأمين راحة ضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله.

ونوه وزير الحج والعمرة في رده على سؤال وكالة الأنباء السعودية ؛ بأن توظيف التقنية للوزارة في أعمال الحج أخذت حيزاً كبيراً، في تقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام، للتسهيل عليهم أداء مناسكهم؛ مشيراً إلى التوسع هذا العام في استخدام "بطاقة الحاج"، ضمن حزمة الحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها في موسم حج هذا العام 1444هــ؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك عبر إسهامها في تيسير إرشاد التائهين، والمساعدة في التواصل مع قائد المجموعة.

وأضاف أنه أتيح الحجز لحجاج الداخل إليكترونياً والدفع على دفعات لأول مرة في موسم حج هذا العام، إضافة إلى تطبيق الحجز الإلكتروني لـ 67 دولة من أوروبا والأمريكيتين وأستراليا، مشيراً إلى التوسع في تطبيق هذه التقنية مستقبلاً.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، ظهر اليوم، اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم، منذ الساعة الـ 10 صباحًا؛ مشيرة إلى أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بأنماط النقل كافة وهي الترددي، والتقليدي، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.