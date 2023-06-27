هل تفرض الهند مجددا قيودا على تصدير السكر رغم الفائض؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة شري رينوكا للسكر، إن الهند قد تفرض قيودا على تصدير السكر العام المقبل بسبب الانتخابات، وذلك رغم وجود فائض في إمدادات السوق المحلية.

وقال أتول شاتورفيدي في مقابلة مع "بلومبيرج"، إن الساسة قد يخطئون من واقع توخي الحذر، ليحظروا تصدير السكر، على الأقل في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل"، ولا توجد مخاوف حاليا من حدوث وضع شبيه بالجفاف بعد هطول الأمطار مجددا في أنحاء البلاد مطلع الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن الهند لن تكون مصدرا مهما للسكر في المستقبل المنظور بعد وصولها إلى الحد الأقصى، وهو الأمر الذي يجب أن يحافظ على دعم أسعار السكر العالمي نسبيا، ومن الممكن أن يرتفع إنتاج شركة شري رينوكا من الإيثانول إلى 300 مليون لتر سنويا في العام الحالي مقارنة بـ 200 مليون لتر العام السابق.