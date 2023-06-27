الحكم على رئيس شركة أودي السابق بالسجن 21 شهرا في فضيحة الانبعاثات

حكم على رئيس شركة أودي لصناعة السيارات السابق روبيرت ستادلر في ألمانيا بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ في فضيحة "ديزل غيت" مع غرامة قدرها 1,1 مليون يورو ليصبح أول مسؤول في مجموعة فولكسفاجن" يصدر حكم جنائي في حقه في قضية محركات الديزل المعدلة.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بين عامي 2007 و2018، قرر الاعتراف بالذنب بعد محاكمة استمرت أكثر من عامين في ميونيخ. وكان متهما بأنه كان على اطلاع بوضع برمجيات غير قانونية في السيارات من دون أن يتدخل لإنهاء الوضع بحسب الفرنسية.