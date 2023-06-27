ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم للجلسة الثانية على التوالي، إذ طغى أثر المخاوف من عدم الاستقرار السياسي في روسيا واحتمال انقطاع إمدادات على أثر المخاوف بشأن الطلب العالمي.

وبحسب "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.24 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 69.47 دولار للبرميل.

ويوم الاثنين، صعد برنت 0.5 في المائة وزاد غرب تكساس الوسيط 0.3 في المائة.

شهد يوم السبت تفاديا لاشتباك بين موسكو ومجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، إذ انسحب مقاتلو المجموعة المسلحين بكثافة من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة.

وأثار التحدي شكوكا حول سيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة وبعض المخاوف بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية.