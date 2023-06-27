الأسهم الأمريكية تنخفض مع ترقب المستثمرين لأحداث روسيا وأسعار الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع اليوم مع قلق المستثمرين من الإقدام على رهانات تنطوي على مخاطرة بعد أحداث شهدتها روسيا مطلع الأسبوع.

وبحسب "رويترز" خيم الشك على المستثمرين بشأن تبعات تمرد لم يكتمل من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة لكنه أثار تساؤلات عن مستقبل الرئيس فلاديمير بوتين. وشكر بوتين اليوم الاثنين مقاتلي فاجنر وقادتها الذين تراجعوا لتجنب إراقة الدماء لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الموقف في روسيا ربما يشهد تطورات.

وشهدت أسهم ميتا بلاتفورمز وألفابت وتسلا انخفاضات حادة.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 18.90 نقطة بنسبة 0.43 في المائة عند 4329.43 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 156.74 نقطة بنسبة 1.16 في المائة إلى 13335.78 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 6.69 نقطة بنسبة 0.02 في المائة إلى 33720.74 نقطة.



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